Soleil Sorge ieri pomeriggio al Grande Fratello Vip, fantasticando sulla festa di Halloween, ha dichiarato che le piacerebbe mascherarsi da Valentina Nulli Augusti. “Come vorrei vestirmi per Halloween? Dalla fidanzata di Tommy!“.

Ovviamente Valentina non l’ha presa affatto bene ed ha risposto a Soleil per le rime, tramite il suo profilo Instagram.

“L’ennesima dimostrazione di chi è questa ragazza” – ha scritto Valentina – “Alla luce di ciò che ho detto e fatto capire chiaramente in puntata, quantomeno il silenzio sarebbe dovuto essere la scelta più matura e fine da sposare se non si ha la sensibilità di una seppia. Ma come volevasi dimostrare, signori e signore… rullo di tamburi… abbiamo l’ennesima manifestazione di quanto costei sia profonda come una pozzanghera e arida come il deserto. Quando la maschera cade, svela la pochezza imbarazzante di chi si è veramente”.