Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua simpatia per Soleil Sorge (come gieffina) e infatti in più occasioni le ha regalato l’immunità. Proprio per questo l’imprenditrice è stata più volte criticata su Twitter, dove molti telespettatori le hanno dato “dell’opinionista di parte”. La Bruganelli in una vecchia puntata di Casa Chi ha spiegato che ovviamente ha delle preferenze e che il lavoro che è chiamata a fare è quello di dare le SUE opinioni. Sonia ha aggiunto che il fatto che sostenga la Sorge non significa che la vorrebbe come amica fuori o che ci prenderà un caffè, ma è semplicemente questione di quello che lei vede nella diretta del GF Vip.

E in parte sono d’accordo con la Bruganelli. Spesso ho amato Soleil Sorge come personaggio, ma è tutto contestualizzato al reality. Probabilmente se fossi stato nella casa vi avrei regalato la prima catfight con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Aldo, Manuel e Carmen, sono delle belle persone, ma senza Soleil, Katia, le Principesse, Miriana, Sophie, Gianmaria e Raffaella (durata troppo poco) il GF Vip 6 sarebbe stato una grande sala di biliardo in un ospizio. Adesso però servirebbe un’antagonista pronto a ridimensionare la sicurezza della Sorge e mi auguro che per questo ruolo arrivi Vera Gemma (anche se i rumor parlano di un ingresso mancato).

Sonia decide di salvare e di rendere immune Soleil! Scombinatrice di equilibri… cosa che piace moltissimo alla nostra opinionista! #GFVIP pic.twitter.com/Ce2thpMOQx — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 17, 2021

Sonia su Soleil Sorge: le parole a Casa Chi.

“Lei è una vivace, una che scombina gli equilibri. Dicono che sono di parte? Certo che sono di parte sono di partissima. Io sono lì a dire la mia opinione. E la mia opinione è ovviamente soggettiva. La verità è che io cerco di farmi piacere altri personaggi dentro quella casa. Però faccio molta fatica a farmeli piacere. Io non sostengo Soleil per partito preso, sostengo una persona che in quel contesto specifico mi intrattiene e fa divertire. Poi probabilmente, anzi, sicuramente quando uscirà dalla casa del GF Vip, manco ci prenderò un caffè. Però in questo mi potrete odiare o amare, io se mi dovessi riconoscere in una personalità dentro la casa a 25 anni, mi riconoscerei in una come Soleil. Lei è consapevole che sta facendo un programma. Smettiamola di dire ‘è vera o non vera, devono esser veri’. Ma dai, quelli stanno in una casa piena di sponsor, in pratica tra una pubblicità e l’altra vediamo facce umane. Quindi è normale che le dinamiche tra esseri umani siano falsate e forzate. Questo Soleil Sorge lo sa perfettamente”.

Per Adriana, Sophie merita l’immunità. Mentre invece Sonia conferma ancora una volta la sua scelta: Soleil immune. #GFVIP pic.twitter.com/enGuCFzd0s — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 27, 2021