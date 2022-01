Un mese fa ho ipotizzato un colpo di scena surreale per la soap opera Chimica Artistica: Non è Un Game e alla luce di quello che sto per raccontarvi questo coup de théâtre potrebbe non essere così utopistico. Con l’uscita di Alex Belli dal GF Vip ho immaginato l’ingresso di Delia Duran (che avverrà effettivamente stasera) e una svolta romantica tra la Pantera del Sud America e la Leonessa dell’America del Nord. Dinamiche fantasy? Forse no. Infatti ieri notte Soleil Sorge ha candidamente ammesso che potrebbe anche stare in una relazione a tre.

Mentre era in veranda con Jessica Selassié e Sophie Codegoni , la Sorge ha dichiarato: “Potrei stare anche in una troppia. Però in tre soltanto se mi piace anche la donna. Con Delia non credo. Io non ho questa cosa di avere troppa possessione. Non scatto così tanto per la gelosia, sono abbastanza sicura. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore, io la vedo in questo modo sono sincera“.

Delia e Soleil Sorge avranno una chimica artistica?

Per adesso è presto per parlare di telepatie artistiche, massaggi altruistici o baci d’opera tra Soleil Sorge o la Duran, bisogna aspettare l’ingresso della moglie di Alex, ma c’è un dettaglio da tenere in conto: Delia un anno fa a Live Non è la d’Urso ha fatto una sorta di coming out dichiarando di essere attratta dalle donne belle.

“Sono sincera, a me piacciono più i maschi, però ti dico, cioè a me piacciono molto anche le donne. Il fatto è che me ne sono accorta perché io amo guardare le donne belle. Sì mi piacciono le donne. Le donne belle mi piacciono e sono attratta dalle donne belle”.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, adesso sediamoci, prendiamo i pop corn e godiamoci la terza stagione di Chimica Artistica: Non è un Game.

Esempio di battuta di Jessica. Sophie “tu ce la faresti una troppia(rapporto a 3)”

Soleil “se mi piacciono entrambi si!”

Jess “venerdì lo scopriremo!” spogliatevi del rancore e divertitevi come fanno loro e non come fa la bimba in mezzo 😹#gfvip pic.twitter.com/JERMgVeOPn — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 14, 2022

Soletta introduce il nuovo pezzo di trama ovvero che farebbe la troppia se le piacesse anche la donna, Jessica con la battuta pronta si Delia perché ha già capito dove vogliono andare a parare #gfvip — ʍօӄօшь (@Makomokoshh) January 14, 2022