Il GF Vip 6 per adesso ha pochissimi veri protagonisti e tra questi c’è senza ombra di dubbio Soleil Sorge. La gieffina però ieri ha rivelato che abbandonerà presto il reality. In uno sfogo notturno con Alex l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha assicurato che il 13 dicembre se ne andrà se verrà tirata ancora in ballo soltanto per il triangolo con Belli e la Duran.

“Pensavo che mi avessero chiamata in Mystery Room di parlare di qualcosa di interessante mio e invece no. Ormai son 2 mesi che sto qua a non so fare cosa. Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo?

Queste cose non mi interessano, non ne voglio far parte, quindi non ho interesse andare a creare altre dinamiche per cui si deve andare a pensare male. Non mi va che sia tirata in ballo per queste cose non piacevoli. Mi piace stare qui, ma non per questi triangoli. Faccio tanto e invece si parla sempre di questa cosa in cui vengo tirata in mezzo”.