Soleil Sorge – quando nel 2019 ha preso parte al cast de L’Isola dei Famosi – ha stretto amicizia con Sarah Altobello, l’opinionista di Barbara d’Urso nota per essere la sosia di Melania Trump.

Il rapporto fra le due naufraghe è però finito una volta terminato il reality. A parlare è stata proprio la Altobello fra le pagine del settimanale DiPiù, come riportato dal portale GossipeTv.

“Soleil si è dimenticata di me, mi ha cancellato dalla sua vita senza un motivo. Senza un perché. Senza che ci fosse modo, da parte sua, di spiegarmi cosa l’abbia spinta a mettermi in disparte. Le volevo bene, perderla mi ha fatto soffrire”.

In Honduras la Sorge avrebbe detto alla Altobello di aver seguito numerosi corsi di recitazione in America e di aver addirittura un diploma alla Lee Strasberg. Tornata in Italia Sarah si è così informata a riguardo.

“Ho mandato una mail alla segretaria di quella scuola e ho anche fatto il nome di Soleil, riferendo che avrei voluto prendere parte ai suoi stessi corsi. Mi hanno detto che nessuna Soleil Sorge ha frequentato quella accademia. Le bugie hanno le gambe corte. […] Dato che tra le mura del Grande Fratello Vip hai detto un sacco di bugie non è forse il caso di smetterla e diventare grande?”.

Nonostante la partecipazione a L’Isola dei Famosi, Sarah Altobello dopo essere tornata in Italia è un po’ sparita dai radar ed ora è tornata alla ribalta con queste accuse. Insomma..