Continua la tristissima soap opera ‘Chimica Artistica: Non è un game‘. Tra limoni da opera, palpate mistiche e dialoghi surreali alla The Lady, Soleil Sorge e Alex Belli portano ancora avanti la loro amicizia speciale.

Ieri la gieffina si è confidata con Biagio D’Anelli (che sembra sempre di più un giornalista di gossip infiltrato, piuttosto che un concorrente). Durante la chiacchierata con la new entry, l’influencer ha detto che nella sua vita non vuole Alex, ma il ragazzo che ha fuori dalla casa del GF Vip.

“Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui. Poi che ci sia ancora o meno vedremo. Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché sopra anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni. A me sono arrivati tre aerei dalla persona che ho fuori.

Io non vorrei mai che Alex rinunciasse al suo matrimonio per la nostra amicizia. Non è quello che voglio o che c’è in ballo. Dai, non ha un senso questa cosa tra noi.

Per me si può amare una persona e basta e poi amarla e voler costruire con quell’individuo un percorso insieme. Sono due cose diverse secondo il mio parere. certo però che mentirei se dicessi che non amo Alex”.