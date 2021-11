Subito dopo la puntata del GF Vip Soleil Sorge è crollata ed è scoppiata a piangere. Alla gieffina non sono andate giù le parole di Delia Duran e si è sfogata con Manila Nazzaro, Carmen Russo e Katia Ricciarelli.

“Mi feriscono le cose che vengono dette. Perché non penso di meritarmi questo. Cioè, mi sono sentita dire che sono una gatta morta e che devo vergognarmi. Alex con me ha sempre parlato del fatto che lui e lei avessero un rapporto di amore profondo, ma senza gelosie. Lui mi ripeteva che Delia non si sarebbe mai fatta pensieri sbagliati sul nostro rapporto. Capisco che da fuori può essere frainteso, ma io mi affidavo alle parole di Alex.

Sono la prima ad aver detto a Delia che la capivo e le ho chiesto scusa se l’avessi ferita, ma lei ha continuato ad attaccarmi. Alcune cose che mi ha detto mi hanno toccata davvero. Perché deve essere la donna a fermare l’uomo?! Ma poi davvero tra me e Alex c’è amicizia. Magari lui si può essere espresso in maniera sbagliata in sauna, ma siamo amici”.