Soleil Sorge, sapete che università frequenta? Non ci crederete

Soleil Sorge è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del web e del piccolo schermo italiano. Il trampolino di lancio per il suo grande successo è stato il programma Uomini e Donne. In seguito Soleil ha partecipato al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi. In questi ultimi giorni l’ex gieffina ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata, rispondendo a tutti coloro che la criticano.

Soleil Sorge non ci sta e risponde aspramente a tutti coloro che l’accusano di non fare nulla nella vita. Sono molti i progetti a cui l’ex gieffina sta lavorando in quest’ultimo periodo. Tra i tanti non possiamo non citare il Grande Fratello Vip Party, affiancata da Pierpaolo Pretelli.

Nel corso degli ultimi giorni sono stati molti coloro che hanno rivolto pesanti critiche all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’influencer che, per mettere a tacere le voci in circolazione su di lei, ha svelato alcuni retroscena della sua vita provata.

L’influencer ha infatti svelato che cosa studia e che lavori sta svolgendo attualmente. Soleil ha scelto di proseguire la sua avventura nel mondo dello spettacolo preferendo però di non tralasciare gli studi. Attualmente, dunque, l’ex gieffina sta studiando per laurearsi in Gestione delle Imprese.

Nonostante ciò, Solei ha deciso di non accantonare il mondo dei social e quello dello spettacolo. Come già anticipato, attualmente possiamo vedere l’influencer al Grande Fratello Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. La sua carriera professionale, dunque, sembra procedere a gonfie vele.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, c’è da dire che Soleil Sorge ha sempre scelto di vivere il suo privato nel massimo della riservatezza. Per questo oggi non sappiamo se l’influencer sia impegnata in un rapporto amoroso e se stia, dunque, frequentando qualcuno.