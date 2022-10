Soleil Sorge risponde piccata ad Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ieri ha raccontato ai suoi compagni d’avventura di essersi lamentato con gli autori in Confessionale per i diversi attacchi subìti nell’ultima puntata. Stando alle parole dell’ex di Belen Rodriguez (che ieri sera a Le Iene è stata vittima di un wardrobe malfunction) gli autori del Grande Fratello Vip avrebbero paragonato la sua situazione a quella di Soleil Sorge della scorsa edizione.

“Sai cosa mi hanno risposto dentro? ‘L’anno scorso Soleil come hai visto è stata attaccata da tutti. E adesso guarda che cos’è e dov’è’. Ma che cavolo state dicendo? Poi hanno detto ‘Sei stato il protagonista oggi. Devi essere fiero’. Quindi dentro di me mi dico: non importa come esci, dipende quante volte esco sul video? Allora sono un campione e devo continuare così“.

Lo sfogo di Antonino Spinalbese è stato ripreso da numeri siti e Soleil Sorge qualche minuto fa ha replicato, stando attenta a non citarlo esplicitamente.

“È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”.

Insomma, l’ex di Belen ne ha di cereali sottomarca da mangiare per diventare “il nuovo Soleil” di questa edizione.

