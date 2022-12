Soleil Sorge risponde piccata a una critica negativa sul suo libro

Soleil Sorge ha da tempo pubblicato il suo primo libro e Novella 2000 di questa settimana lo ha stroncato nella sua rubrica Up & Down.

“Amazon è categoricamente chiaro, si legge: “Questo articolo è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente quando venduto e spedito direttamente da Amazon“. […] La cultura in questione è il libro di Soleil Sorge, la professionista dei reality. Il Manuale Della Str*nza nel sito di Mondadori viene presentato così “un libro ricco di consigli pratici, un vero e proprio manuale per imparare ad amarci e diventare la versione migliore di noi stessi: indipendenti, determinati e amabilmente str*nzi“. Mi fa piacere che Soleil sia amata, un tempo gli str*nzi li evitavi, oggi li puoi comprare con il bonus cultura. La cultura degli str*nzi?”.

Lo screen del settimanale è stato pubblicato su Twitter da una fan dell’ex vippona che ha così commentato: “Prima di giudicare un libro dalla copertina bisognerebbe leggerlo, personalmente l’ho fatto e lo ritengo molto più istruttivo e pieno di spunti di riflessione e crescita personale rispetto a un settimanale di gossip“. Soleil Sorge non è stata taggata, ma dopo aver visto lo screen ha deciso di rispondere piccata: “Chi è il giornalista che non è neanche in grado di leggere? Chiedo per un amica“.

