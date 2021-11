Soleil Sorge è fra i concorrenti più discussi del Grande Fratello Vip ed in passato – per un po’ di tempo – ha collaborato con Gabriele Parpiglia che l’ha chiamata (in tempi non sospetti) per partecipare ad una edizione de L’Isola dei Famosi che stava faticando e non poco con gli ascolti.

Ai microfoni di Casa Chi, dopo aver svelato i probabili nuovi gieffini, Parpiglia ha raccontato un aneddoto lavorativo della Sorge.

Grande Fratello Vip, tra i nuovi ingressi anche Adelaide De Martino: tutti i probabili nomi https://t.co/aqGN2xTg8b #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 7, 2021

Soleil Sorge, Gabriele Parpiglia: “Sparì a Ibiza”

“Dopo L’Isola dei Famosi, Soleil era stata contattata da Lillo e Greg per la loro nuova tournée teatrale, erano 80 date. Il teatro è la miglior palestra, più di qualsiasi reality. Soleil accettò e partecipò alle prime riunioni, partecipò alla conferenza stampa.. salvo poi dieci giorni prima della data zero in teatro, partì per Ibiza e spense il telefono. Non si presentò più”.

Un comportamento che non piacque ovviamente al legale di Lillo e Greg e neanche allo stesso Parpiglia.

“Questa è stata una pessima figura che delinea anche la serietà delle persone: dici ci sono e poi non ci sei, dici partecipo e poi scappi. Manchi di rispetto agli artisti secondo me. Io credo che con questo aneddoto vi abbia dimostrato quanto sia leggera la ragazza. Ovviamente non posso essere smentito perché con l’avvocato di Lillo e Greg ci ho dovuto pagare io. So perfettamente di non essere smentito”.

“Questa storia non la sapeva nessuno”, ha aggiunto. Beh, fino ad ora.



Il rapporto lavorativo fra Soleil e Gabriele è però continuato anche lo scorso anno, quando entrambi vennero coinvolti per l’evento di Capodanno di Biccy, Ciao 2020 io esco. Lei nei panni della conduttrice, lui in quello dell’autore.

. @Parpiglia ricorda la conduzione di Soleil al Capodanno di Biccy del 2020 ✨✨ https://t.co/Ut1fqEhHTC pic.twitter.com/ypj2Yoym8F — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 7, 2021