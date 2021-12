Soleil Sorge ha da sempre diviso l’opinione pubblica e probabilmente pochi di voi se lo ricorderanno, ma fra coloro che proprio non la sopportano c’è Karina Cascella, storica ex opinionista di Barbara d’Urso da tempo lontana (per sua scelta, scrive) dalla tv.

Il primo attacco pubblico risale al 2019 quando Soleil Sorge, da poco sbarcata a L’Isola dei Famosi, aveva confessato di aver “puntato” l’altro naufrago Stefano Bettarini, nonostante fosse fidanzato.

“Ma questa qui fa davvero? Innanzitutto non siamo a Temptation Island, ma poi parti con quale presupposto? Di andare a rompere a una coppia? E poi sai, manco a dire che certe cose nascono con sentimento, perché poi lì sono situazioni difficili. Magari si conoscevano, nasceva qualcosa di profondo. No, lei parte proprio col principio di dire ‘Sì, carino potrebbe essere qualcuno con cui divertirmi’. Bel ragionamento, da brava ragazza insomma. Osceno. Ho trovato questo video osceno. Oscena lei, con tutto il rispetto parlando. Ma si può dire una cosa del genere di uno che neanche conosci? Che sai in precedenza che è fidanzato? Se lei deve essere l’esempio per le ragazzine siamo messi male”.

Il secondo attacco è invece del 2020. In questa occasione Karina Cascella, commentando la faida con Elena Santarelli, ha etichettato Soleil Sorge come un “microbo” che “dice solo m*nchiate”

“Ma davvero questo microbo (perché di ciò si tratta) si permette ancora di parlare? Ma davvero tale Soleil Sorge, senza un minimo di cervello, attacca e offende una donna come Elena Santarelli? Oppure Cecilia Capriotti? Mi ha bloccata tempo fa per fortuna, quindi non posso taggarla.. perché? Perché le ho scritto chiaramente cosa penso di lei: una nullità che non dovrebbe avere la possibilità di esprimersi perché dice solo m*nchiate“.

Ultimo, ma solo in ordine cronologico, quello di quest’anno quando – commentando i baci che la gieffina si è data con Alex Belli e Sophie Codegoni – ha parlato di ‘schifo’, di ‘spazzatura’ e di persone ‘senza dignità’.

Karina…