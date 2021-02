Soleil Sorge ha commentato via Twitter la nuova relazione che Rosalinda Cannavò ha intrapreso con Andrea Zenga ironizzando su quando, a settembre, l’attrice entrò nella casa del Grande Fratello Vip come Adua Del Vesco, ex fidanzata di Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

Con il passare delle settimane abbiamo poi scoperto che Gabriel Garko è gay, Massimiliano Morra uno stratega e lei è sempre stata fidanzata con Giuliano Condorelli, moro siciliano che fa i video col drone.

L’arrivo in casa di Andrea Zenga ha fatto capire all’ex Del Vesco ed ora Cannavò che in realtà quello che provava per Giuliano era tutto fuorché amore ed ha ceduto al corteggiamento del ragazzo.

“Comunque Rosalinda nel GF inizia la 4^ relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza” – ha cinguettato Soleil Sorge – “Brava, donna forte, è rinata. Io lasciai uno sfigato dopo quattro mesi con una lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO, OHNO, OH NONONONONO”.

Il tweet:

Comunque Rosalinda nel Gf inizia la 4 relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza : brava, donna forte, è rinata. Io lasciai uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO OHNO OH NONONONONO #ok #gfvip — Soleil Sorge (@Soleil_stasi) February 15, 2021

Soleil Sorge litiga con Gaia Zorzi

Oltre al tweet sull’attrice, Soleil Sorge ha ironizzato anche sull’acconciatura sfoggiata da Elisabetta Gregoraci al GF Vip, molto simile ad una da lei stessa fatta tempo fa.

Tweet che è stato notato da Gaia Zorzi che ha così risposto: “Comunque da questo GF stanno impazzendo un po’ tutti sennò sto post non me lo spiego“.

Comunque da questo gf stanno impazzendo un po’ tutti sennò sto post non me lo spiego https://t.co/lV18hFom1T — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 16, 2021

Ovviamente Soleil ha replicato, scatenando un succoso botta e risposta fra le due:

La finale ti ha già dato alla testa sweets? E a quanto pare hai ragione se non si comprende neanche più l’ironia..lol #tryagain https://t.co/MBotbmFFrr — Soleil Sorge (@Soleil_stasi) February 16, 2021

Soleil per conoscere l’ironia ti sfugge proprio che anche il mio tweet era una battuta 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ comunque se stai cercando ospitate da Barbara non sono la persona giusta #tryagain — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 16, 2021

Che si è concluso con: