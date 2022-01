Come se già non ci fossero abbastanza drammi, al GF Vip è scoppiato anche il vino gate. Ieri sera Soleil Sorge ha accusato Gianmaria Antinolfi di rubare l’alcol e di nasconderlo in bottiglie d’acqua per poi condividerlo soltanto con chi vuole lui: “Dove sono le 4 bottiglie di vino? Ve le siete bevute tutte voi? Credi di farci fessi tutti? Pensi davvero che siamo scemi? Qui l’unico fesso sei te. Tra l’altro io so benissimo che rubi l’alcol da mesi. Lui da sempre ruba l’alcol e una volta ha provato ad offrirlo anche a me. Ogni volta ruba delle bottiglie. Prima ha dato un goccio di Bellini a Katia ed un goccino a me e basta. Sappiamo benissimo che ogni volta pensa di fare il furbo fregandosi l’alcol ma questa volta l’ho fregato e se l’è presa come un pazzo. E’ preso malissimo, tiralo fuori dalla stanza. Questa volta l’ho beccato e se l’è presa“.

È di nuovo scontro tra Soleil e Gianmaria 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/bZANlcqCcB — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 7, 2022

Gianmaria e Sophie contro Soleil Sorge: “Adesso non le resta che litigare”.

Antinolfi si è chiuso in sauna con Alessandro, Federica la comodina e Sophie e con loro ha iniziato a sparlare di Soleil Sorge: “Gliela compro io una bottiglia di vino se la vuole così tanto. […] Che deve fare ormai lei qui dentro? La sua soap ormai è finita. ormai le è rimasto di attaccare me“.

Sophie si è detta d’accordo con il suo ex amico speciale: “Sì, non ha altro da far vedere se non litiga con te. La soap è finita, se non si attacca a questo cosa deve far vedere? Tra l’altro non è stata intelligente ad attaccarti per il vino perché tu sai cose che so anch’io“.

Comunque sentire Gianmaria che parla di soap fa un po’ ridere. Lui è lo stesso che è entrato grazie ai flirt con Belen Rodriguez e Dayane Mello, poi ha campato un mese parlando della sua storia con Soleil, successivamente ha tirato in ballo Greta, la sua presunta fidanzata, poi ha corteggiato Sophie e adesso ci sta provando con la comodina entrata da poco. La prossima chi sarà, Katia Ricciarelli?

Sophie a Gianmaria su Soleil:

“Non è stata intelligente ad attaccarti per il vino perché tu sai cose che só anch’io” Questi che vogliono ricattare tirando in mezzo persone che esulano dal gioco come li chiamiamo? VIGLIACCHI 🤢🤢🤢#gfvip — Nico (@mat11700) January 6, 2022