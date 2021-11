Soleil Sorge ieri sera è stata messa davanti alla sua brutta frase contro Gianmaria Antinolfi: (“Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando“). Frase che i parenti di Gianmaria vogliono far analizzare per capire se ci possono essere gli estremi per una querela.

“Io chiedo scusa per avergli dato dello scarafaggio, mi dispiace per aver usato un termine così forte come quel ‘non muoiono mai’. L’acido? Però Alfonso perdonami, ma non era minimamente inteso come buttare l’acido, mi offendo in questo senso. Io lotto contro queste cose. Gli scarafaggi si rafforzano col veleno”.

Seccata la replica del conduttore. “Chiedi scusa. Se avremmo ritenuto che la cosa fosse stata grave ti avremmo già squalificato“.

Soleil ha usato una similitudine che ha fatto molto discutere: è necessario tornare su quanto successo. #GFVIP pic.twitter.com/wN66PMIFKh — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2021

Nel post puntata la gieffina è tornata sull’argomento e si è messa a piangere, ricordando un fatto vissuto non in prima persona.

“Il tema dell’acido? La madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuta in famiglia una cosa del genere, ma ti pare? Non era quello… come lo scarafaggio che gli butti il veleno e si rafforza anziché morire, lo scarafaggio perché è così che si comportano gli scarafaggi. L’unica cosa per la quale mi scuso è per l’averti dato dello scarafaggio ma lo sai, ero in*azzata nera dopo la puntata in quel momento. Si vedeva dalla mia faccia che ero nera”.

Soleil Sorge, i parenti di Gianmaria hanno chiesto (invano) provvedimenti disciplinari

Prima della puntata, i parenti di Antinolfi hanno chiesto un provvedimento per Soleil.