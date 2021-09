Soleil Sorge questo pomeriggio è stata messa davanti all’accusa di razzismo mossa nei suoi confronti da parte della Casa, fra cui Raffaella Fico ed Ainett Stephens. A parlarle sono andate Manila Nazzaro e Jo Squillo che hanno capito il punto di vista della Sorge.

La gieffina, capita la gravità dell’accusa, è subito rimasta sorpresa ed ha negato qualsiasi intenzione razziale.

“Io sono cresciuta a Los Angeles, per me il razzismo non esiste nella mia vita, eh! Il dare delle scimmie è perché urlavano, wow! Ma come si permettono? A me viene da piangere, ho vissuto ovunque. Erano in cinque persone ad urlare, ho detto ‘ma ragazzi sembriamo, anzi sembrate perché io non lo sto facendo, delle scimmie’. Se volevo offendere Ainett avrei detto ‘sembri una scimmia’. No? E’ sbagliatissimo questo accostamento razziale, ne sono anche io a conoscenza che il termine ‘scimmia’ viene accostato al termine razziale”.