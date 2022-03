Sonia Bruganelli con la schiettezza e la sincerità che la contraddistinguono non ha mai nascosto la sua ammirazione per Soleil Sorge. L’opinionista del GF Vip in più occasioni ha speso belle parole per la protagonista di questa edizione del reality di Alfonso Signorini e oggi è tornata a parlare di lei. In una storia Instagram Sonia ha dichiarato che – secondo lei – Soleil è l’unica concorrente del GF Vip 6 che potrà fare qualcosa di rilevante in televisione: “Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil Sorge. E credo anche che lei sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv“.

Sonia è stata la prima che in questo percorso ha creduto in Soleil

È stata un opinionista fantastica #gfvip #solearmy pic.twitter.com/w8r5miKZB0 — teamSoleil (@soleilsorge__) March 10, 2022

E se lo dice Sonia possiamo crederci, visto che di tv se ne intende e che nell’ambiente televisivo lavora 20 anni. Un primo passo dopo il GF Vip la Sorge l’ha già fatto, infatti dal prossimo 15 marzo sarà (quasi certamente) una delle giudici de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso: “Il terzo giudice per adesso è un segreto, perché bisogna vedere se accetterà la proposta. Se si tratta di Soleil Sorge? – ha dichiarato Carmelita a Verissimo – Per adesso è dentro la casa del Grande Fratello Vip, se arriverà in finale le comunicherò tutto alle 2 di notte“.

Soleil Sorge, le parole di Sonia Bruganelli a Casa Chi.

“Certo che mi piace Soleil, perché è forte, vivace e scombina gli equilibri del gioco. – ha dichiarato Sonia a Casa Chi – Dicono che sono un po’ di parte? Sono di partissima. Ma questo nel senso che io sono chiamata adire quello che penso e a palesare la mia opinione. Si tratta quindi di dire cose molto soggettive. Il fatto è che faccio fatica a farmi piacere gli altri gieffini. Però non è vero assolutamente che sostengo lei per partito preso, io simpatizzo per una persona che intrattiene e crea dinamiche. Questo non vuol dire che diventeremo amiche. Probabilmente quando uscirà dal reality nemmeno ci prenderò un caffè. Però in questo mi potrete odiare o amare, io se mi dovessi riconoscere in una personalità dentro la casa a 25 anni, mi riconoscerei in una come Soleil. Lei è consapevole che sta facendo un programma. Smettiamola di dire ‘è vera o non vera, devono esser veri’. Ma dai, quelli stanno in una casa piena di sponsor, in pratica tra una pubblicità e l’altra vediamo facce umane. Quindi è normale che le dinamiche tra esseri umani siano falsate e forzate. Questo Soleil Sorge lo sa perfettamente”.

