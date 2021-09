Anche quest’anno al GF Vip ci saranno dei volti che arrivano dai programmi mariani e due di questi sono Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Durante l’intervista rilasciata al settimanale Chi l’ex tronista ha parlato di possibili discussioni con la collega influencer: “Soleil Sorge è la concorrente con cui mi scontrerò di più: siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse“.

La Sorge però non è d’accordo e su Instagram ha dichiarato di trovare molto carina Sophie: “Viste le tante segnalazioni per le sue dichiarazioni fatte sul settimanale Chi, adesso vi rispondo. In realtà io l’ho trovata super carina. Ho avuto modo di conoscerla un paio di volte ed è adorabile. Non ha sicuramente un carattere forte per cui dovremmo scontrarci. Credo che tra donne bisognerebbe fare più squadra, invece che scontrarsi perché si è dirette. Le mie migliore amiche sono molto dirette e le amo per questo. Quindi mi auguro di fare nuove amicizie anche al GF e chissà, perché no, magari rispolverare i valori dei rapporti tra donne“.

Ma se a parole ha fatto i complimenti alla Codegoni, nelle storie Instagram Soleil ha scritto delle shade finissime: “Per come ho conosciuto Sophie potremmo andare molto d’accordo. Magari essendo un po’ inesperta parte un po’ prevenuta, o intenzionata a creare questo tipo di dinamiche. Chissà. Basta con questa guerra tra donne. Non so voi, ma io trovo davvero tristi le dinamiche di rivalità o guerra tra donne. Soprattutto se non sono spontanee, ma prevenute o interessate a fare hype. Se non si va d’accordo si può sempre parlare, anziché scontrarsi“.

Adesso capite perché sono anni che dico che dovevano prendere Soleil al GF Vip? Questa ragazza sta già gettando le basi per le dinamiche ancora prima che inizi il programma.



Soleil Sorge risponde a Sophie Codegoni.

sophie: mi scontrerò con soleil perche entrambe abbiamo un carattere forte soleil: ma in realtà l’ho conosciuta sophie e non so perché dovremmo scontrarci, non ha un carattere forte #gfvip #GFvip5 pic.twitter.com/URXTH1z2JZ — culturale (@pazzeska6) September 8, 2021

Soleil e Sophie si prenderanno per i capelli? — Gfvip5nelcuore (@gfvip5nelcuore) September 8, 2021