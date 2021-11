La tregua tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è durata davvero pochissimo. I due gieffini ieri si sono già scontrati. Dopo che l’imprenditore napoletano le ha risposto male, la Sorge è sbottata a tavola e si è sfogata con gli altri concorrenti, arrivando a minacciare di lasciare il Grande Fratello Vip.

“Mi manda in fumo lui. Ogni giorno che passa qui dentro una persona del genere viene premiato il suo ego. Lui è povero dentro, si monta l’ego e diventa sempre più schifoso. Vi sembra normale quello che fa? Basta o perdonare e giustificare. Perché è veramente una persona brutta, le mie battutine se le merita e meriterebbe che fossi più dura con lui. Sono stufa che la gente continui a giustificarlo. Ragazzi non è poverino un cavolo. Fa sembrare quello che non è, non è una vittima fidatevi. Fa schifo, perché io devo vivere questo? Questa è violenza psicologica.

Che lo facessero uscire di qui, perché io non ne posso più. Ti giuro che me ne vado io, esco altrimenti è. Da quando sono qui dentro mi continua a dare fastidio. Ha delle uscite cattive, è brutto e mi ci fa rimanere male. – ha concluso Soleil Sorge – Qui dentro si è dimostrato ancora peggio di quello che io vivevo fuori. Sto supportando da troppo e adesso basta non reggo più sul serio sono al limite”.