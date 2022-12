Soleil Sorge litiga su Twitter con due vippone

Non solo con Gianmarco Onestini, Soleil Sorge su Twitter ha litigato anche con altre due ex vippone. Argomento sempre Luca Onestini.

La prima ad aver alzato il dito facendo una precisazione è stata Ivana Mrazova che ha invitato – senza mai citarla apertamente – Soleil Sorge a far bene i calcoli. Questo perché la nuova opinionista durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip aveva detto a Luca Onestini che dopo di lei “non aveva trovato altre donne” e che quindi “aveva lasciato il segno”. Dopo la rottura con Soleil, però, Luca si è fidanzato con Ivana e i due sono stati insieme ben quattro anni.

“Qualcuno le spiega che non parlavo di Fauxmance“, la risposta della Sorge. Per “fauxmance” si intende una coppia che finge di stare insieme per puri interessi commerciali.

Qualcuno le spiega che non parlavo di Fauxmance? 🤣 — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) December 28, 2022

Soleil, nel mirino dei suoi tweet Ivana Mrazova e Sonia Lorenzini

La seconda vippona con cui la Sorge ha avuto un battibecco virtuale è stata l’ex tronista Sonia Lorenzini, concorrente della quinta edizione.

Sonia su Twitter ha infatti scritto:

“Luca ha sempre messo le mani avanti però facciamo girare la frittata dalla prima che è tra l’altro con giudizio imparziale. Se parliamo poi di attaccarsi a dinamiche non dimentichiamo chi ne ha mandata avanti per un programma intero capendo che funzionava”.

Ottenendo come risposta: “Se mi lasci il tuo indirizzo ti mando il mio libro per chiarirti le idee e 10€ 💜 Xoxo“. L’ex tronista ha così replicato: “Volentieri perché saprei in tempi di crisi come utilizzarlo eventualmente in bagno. Carta per struccarmi, carta per togliere maschere non le mie, non elenco i mille altri usi che potrei farne“.

La conversazione è poi continuata, ma l’unica cosa che ho capito è che Sonia Lorenzini alla fine non ha mai ricevuto i famosi 10 euro tanto sbandierati. Sad.