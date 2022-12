Soleil Sorge litiga con Gianmarco Onestini a causa di suo fratello Luca

Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati nel 2016, ma l’astio fra i due è tutt’ora evidente. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, infatti, la nuova opinionista ha colto la palla al balzo per tirare una bella frecciatina al vippone in Casa.

“Luca è un grandissimo giocatore di reality, lui è entrato lì dentro e si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Quando poi Nikita ha capito che c’era qualcosa che non andava lui se n’è lavato le mani ed è stato addirittura in grado di manipolare l’intera casa contro di lei. Chapeau! Sei davvero un maestro in questo. Ed effettivamente ascoltando le loro parole darei ragione anche io a Luca, ma guardando il daily è un po’ diverso”.