Il rientro in Casa di Alex Belli sarebbe dovuto essere una sorpresa per Soleil Sorge e Delia Duran, ma così non è. Qualcuno, infatti, è andato in giardino ad urlare che l’ex vippone sarebbe rientrato scatenando varie reazioni. Miriana e Nathaly se lo aspettavano, Lulù lo trova ingiusto.

A parlare questa volta è stata la leonessa dell’America del Nord che, in camera con la pantera dell’America del Sud, ha ipotizzato come andrà la prossima puntata. “Appena Alex entrerà faremo tutti noo, che sorpresa“, ha ironizzato Delia Duran. A questo punto Barù, imitando Alfonso Signorini, ha aggiunto: “Andate tutti in camera da letto, tranne Delia e Soleil“. Ed è qua che la Sorge ha preso una posizione netta: “Andrò anche io in camera da letto perché io in questo gioco del cavolo non c’entro più, mi sono tirata fuori, non si è capito?“.

Soleil Sorge e Delia Duran si distaccano da Alex Belli

Dello stesso parere anche Delia Duran, che proprio poche ore fa ha commentato negativamente il ritorno di Alex in casa.

“Questo stacco mentale mi è servito proprio. Qui dentro ho affrontato i miei mostri. Io vorrei che lui mi lasciasse in pace, non lo voglio qui, non voglio la sua presenza in questo momento, non vorrei questo“.

Confermando la rottura definitiva.

“Io l’ho lasciato, non so se è chiaro. Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivamente. Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale. Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace”.

Soleil e Delia ovviamente non sanno che Alex si fermerà da loro ben due settimane. Un lasso di tempo lunghissimo dove può succedere di tutto.. Si accettano scommesse.