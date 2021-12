Wendy, la madre di Soleil Sorge, nei giorni scorsi su Instagram ha attaccato duramente Alex Belli ed è tornata a farlo a Casa Chi. La donna è certa che sua figlia non sia mai stata innamorata del ‘man’ e ha aggiunto che se vedesse Delia e Alex per strada direbbe loro di vergognarsi.

“Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo. Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre. Ricordiamoci che è lui che ha detto che è innamorato. Alex non è il tipo di mia figlia, lei non si innamorerebbe mai di lui. Per fortuna adesso è uscito. Certamente però Sole provava sentimenti forti di amicizia per lui. Però sono sicura che mia figlia non sia innamorata di quell’uomo. La mia piccola ci teneva al rapporto con lui, ma non voleva assolutamente che lui lasciasse la moglie. Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall’inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglie

L’ultimo bacio che Sole ha dato ad Alex? Lei era molto arrabbiata ed ha voluto vendicarsi. Ricordiamoci che mia figlia ha studiato recitazione. Quando vuole è una bravissima attrice”.