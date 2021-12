Alex Belli continua a fare tira e molla con Soleil Sorge, parla di chimica artistica e innamoramento, poi passa ai limoni duri e prende anche le distanze dicendo che tra loro non c’è futuro. Questo atteggiamento non piace alla madre della gieffina, Wendy, alla quale non sono andate giù le ultime frasi del man.

“Per fare meno con Sole dovrei uscire. Non posso frenarmi, quindi meglio quando uscirò il 13 dicembre. – ha detto Alex Belli a Miriana Trevisan – Se fuori c’è un futuro per noi? No assolutamente, nessuna storia per noi. Per mille motivi, io ho una vita troppo complessa. Un conto è qui dentro, funzioniamo perché non abbiamo niente da fare a giornate. Io e lei abbiamo molta complicità e magnetismo, ma no basta, la vita vera fuori è un’altra cosa assolutamente. […] Cosa avrei fatto se Delia fosse stata al posto mio? Io sarei entrato qui dentro per portarla via”.

Wendy, la madre di Soleil Sorge su Alex Belli.

Commentando un post del Grande Fratello Vip, Wendy ha espresso il suo pensiero sull’attore di CentoVetrine. La donna ha detto che spera che Alex si allontani da sua figlia e che esca dal GFVip.

“Avrei preferito che uscisse. Lui e Sole non possono stare insieme? Meno male. Non lo sopporto più Alex, basta! Non mi piace e vorrei che si allontanasse da mia figlia”.

E in effetti Wendy non ha tutti i torti, Alex deve prendere una decisione e assumersene la responsabilità: o Delia o Soleil.

non mamma wendy super partessss nelle protette come noi #gfvip pic.twitter.com/5pknKtexPG — ByeBitch //294% (@nothingchange__) December 5, 2021

I commenti di Wendy (madre di Soleil) sotto al post del Gf in cui Alex parla con Miriana e dice che fuori dal Gf lui e Soleil non potrebbero mai stare insieme. Io amo questa donna @alfosignorini VOGLIAMO IL CONFRONTO#GFVIP @SBruganelli @AdrianaVolpeTV @GrandeFratello#solex pic.twitter.com/i35ay14AdZ — vintageaddicted (@cestlaviemacher) December 6, 2021

Sentendo il video dove Alex parla con Miriana di Soleil , la madre di Soleil, Wendy, da queste risposte

Un applauso a lei Wendy, non ne possiamo più neanche noi#gfvip pic.twitter.com/wn289ZlIdS — inessssss (@InesGiochi) December 6, 2021

La mamma di Sole non piace Ciccio pasticcio!!! Wendyyyy non piace nemmeno a noi!!! Devono fare vedere le clip a Sole!!! #GFVIP pic.twitter.com/nfaMStvRgZ — NonHoLeTette (@Nonholetette) December 6, 2021

