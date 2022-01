Dayene Mello e Soleil Sorge sono grandi amiche e negli ultimi due anni sono state paparazzate spesso insieme, anche in vacanza. L’anno scorso al GF Vip la modella brasiliana ha nominato la sua amica più volte e lo stesso ha fatto la Sorge, che in questi mesi ha speso bellissime parole per Dayane.

Ieri notte un follower della Mello le ha chiesto di Soleil e lei ha risposto dicendo che le manca molto: “Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra“.

Chi spera in una sorpresa di Dayane a Soleil Sorge al GF Vip però resterà deluso. In questo momento la Mello sta pensando soltanto a stare con sua figlia, lontano dalla televisione. E direi che ne ha tutto il diritto, visto i 6 mesi di GF e i 5 passati a La Fazenda in Brasile.

Dayane e Soleil le mie due pazze preferite🤟#gfvip pic.twitter.com/kLisKmARmQ — Anna Esposit (@annae4964) January 2, 2022

•Ti manca soleil?

Dayane: “Mi manca la tua follia il tuo affetto la tua amicizia e mi manca stare al tuo fianco perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra” #gfvip pic.twitter.com/eWcOJLag4k — ALY 🍒 (@automaticamenci) January 2, 2022

Sarebbe bello se dayane facesse una sorpresa a Soleil #gfvip — vale || baci alla pesca (@vogliosolot3) January 2, 2022

