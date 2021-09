Soleil Sorge da lunedì si trova in una stanza di un noto hotel di Frascati dove è costretta a restare in quarantena in previsione del suo debutto al Grande Fratello Vip previsto per lunedì 13 settembre. La noia a quanto pare è tanta e fra un balletto ed un altro è riuscita a litigare pure con Vera Gemma sotto un post qualsiasi di una fanpage del reality.

La pagina @GrandeFratelloVip6Sondaggi nella giornata di ieri ha pubblicato il video presentazione della gieffina e Vera Gemma, sua acerrima nemica a Pechino Express, ha commentato: “Spontaneità saltami addosso“. Un commento passato inosservato ai più ma che è stato notato dalla diretta interessata che non si è lasciata sfuggire l’occasione per risponderle: “Adoro che fai la slimy [viscida, ndr] ma mi segui“.

Vera Gemma ha così contro-replicato spiegando il perché del suo follow:

“Ti seguo perché sono segretamente innamorata di te e la slimy non so cosa significhi ma comunque resta il fatto che non ti trovo particolarmente spontanea, il che non è grave, c’è di peggio. Ma ste risatine improvvise che secondo te fanno molto femmina indifesa mi annoiano”.

Insomma, a quanto è quotato l’ingresso nel cast da parte di Vera Gemma qualora Soleil Sorge riuscisse a non esser eliminata nell’arco delle prime settimane di gioco?

Pechino Express: Vera Gemma contro Soleil Sorge https://t.co/NxgxviietC — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 10, 2021

Soleil un paio di giorni fa ha pure tirato una frecciatina a Sophie Codegoni, sua prossima coinquilina al GF Vip, dichiarando che secondo lei “non ha un carattere forte” come invece ha dichiarato di avere.

“Viste le tante segnalazioni per le sue dichiarazioni fatte sul settimanale Chi, adesso vi rispondo. In realtà io l’ho trovata super carina. Ho avuto modo di conoscerla un paio di volte ed è adorabile. Non ha sicuramente un carattere forte per cui dovremmo scontrarci”.