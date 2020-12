Soleil Sorge, ospite a Casa Chi, ha svelato un aneddoto sulla sua carriera televisiva che risale allo scorso anno quando, terminata l’esperienza in Honduras a L’Isola dei Famosi, le era stato proposto di partecipare anche al Grande Fratello di Barbara d’Urso, la sedicesima edizione.

“Ho detto no ho al Grande Fratello, è stata una scelta personale. Ero appena uscita dall’Isola dei Famosi dopo un percorso decisamente intenso, sia spiritualmente che esteriormente. Uscita da lì sono partita con Jeremias Rodriguez per fare la nostra prima fuga d’amore e siamo andati ad Ibiza. Mentre ero lì – erano passate sì e no due settimane dalla fine de L’Isola dei Famosi – mi è arrivata una chiamata da Gabry [Gabriele Parpiglia, ndr] che mi ha fatto la proposta di andare al Grande Fratello di Barbara d’Urso”.

Da lì la decisione di non partecipare.

“In quel momento ero appena uscita da un reality che mi aveva molto segnato ed entrare in un programma come il Grande Fratello beh, non ero pronta, avevo paura per la mia salute psicologica e psicofisica e metto prima di tutto la mia salute mentale. Non me la sono sentita”.

Il Grande Fratello è però nei progetti di Soleil Sorge.

“Ma vi dico la verità: adesso in questo momento e in questo Grande Fratello metterei immediatamente la firma per entrare perché sembra troppo divertente. Negli ultimi anni ci siamo sempre sentiti con la produzione ma poi non hanno mai scelto il mio personaggio, ma quest’anno non mi hanno contattato”.

L’attuale edizione del GF fra innesti e originals mi sembra piuttosto movimentata, chissà se ci sarà spazio anche per Soleil…