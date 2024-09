Soleil Sorge: gaffe su Instagram, mostra qualcosa che non avrebbe dovuto mostrare.

Soleil Sorge, nota influencer, ha recentemente fatto parlare di sé per una piccola gaffe sui social, nonostante la sua reputazione impeccabile e la sua assenza di polemiche online. Durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower, Soleil ha ricevuto una domanda riguardante un paio di occhiali regalati da un brand, specificamente: “Di che marchio erano gli occhiali del tuo arrivo a Venezia?”.

Tuttavia, poco dopo aver risposto, è emerso che la domanda proveniva da un utente con lo stesso nickname di Soleil, rivelando così che la domanda era stata scritta da lei stessa. Questo ha fatto sorgere ilarità tra i fan, che l’hanno subito notata. Un utente ha commentato su Twitter che Soleil si stava praticamente facendo domande da sola per sviluppare contenuti pubblicitari e che quest’errore era stato mostrato nel video senza che lei se ne rendesse conto.

Nonostante la situazione non fosse critica, ha scatenato diverse reazioni sui social. Gli utenti hanno difeso Soleil, sostenendo che il fenomeno delle autodomande è comune tra gli influencer. Alcuni hanno scherzato sul fatto che Soleil sia troppo intelligente e stia facendo questo di proposito per attirare l’attenzione sul suo profilo. Altri utenti hanno sottolineato che la pratica è oramai nota e che molti influencer la adottano per sponsorizzare i brand.

Tra le reazioni, un utente ha affermato: “Non so perché molti si stupiscono e usano questo come pretesto per insultarla. È chiaro che questo succede con tutti gli influencer e che si tratta di sponsorizzazioni”. Un altro ha aggiunto che Soleil stava semplicemente preparando un’intervista e ha esortato i detrattori a non essere così negativi.

La situazione ha messo in luce la dinamica spesso usata dagli influencer per interagire con i propri follower e promuovere prodotti, dimostrando come anche Elon abbia a che fare con gaffe comuni nel mondo dei social media. Nonostante la piccola flessione, Soleil rimane un personaggio iconico e apprezzato dai suoi sostenitori.