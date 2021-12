Durante un momento di confessioni con Biagio D’Anelli, Soleil Sorge ha fatto delle rivelazioni molto forti su Alex Belli. Secondo la gieffina il ‘Man’ prima di lasciare il GF Vip le avrebbe dichiarato di aver pensato di porre fine al suo matrimonio.

“A me comunque dispiace, perché non meritava di chiudere un percorso così male alla fine di tutto. Mi fa rabbia che non sto bene, perché non se lo merita. Il fatto è che mi manca e mi dà fastidio questo. Mi sono fidata e non dovevo. La persona di cui mi sono fidata si è approfittata di me ed ha strumentalizzato tutto. Mi sono sentita un po’ usata. Questo è quello che mi fa più male, è stata l’ennesima delusione.

Vado dal ‘lo odio’, al ‘mi manca come nient’altro al mondo’. Tutto quello che ha fatto è per lo show. Pensa che sul divano mi ha detto che stava pensando proprio di dichiarare tutto quello che aveva dentro di sé per me e troncare il suo matrimonio e la storia che ha fuori con Delia. Che poi vabbè che matrimonio è, visto sulla base di quello che ho visto. Si tratta di un matrimonio dubbioso e con un percorso che si può definire tristissimo e penoso”.