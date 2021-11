Alex Belli ieri sera è stato messo alle strette da Alfonso Signorini, ma ha comunque continuato a negare l’evidente attrazione che prova per Soleil Sorge: “Tu pensi che le telecamere potrebbero fermarmi se ci fosse più di un’amicizia?“. Proprio questa frase ha mandato su tutte le furie la gieffina, che ha voluto un confronto ed ha ammesso che nel suo caso le telecamere la frenano. In piena notte – mentre tutti gli altri stavano dormendo – i due si sono chiusi in sauna e la Sorge ha fatto crollare Alex Belli, che ha praticamente confessato i suoi sentimenti per lei.

“Lascia andare il tuo cuoricino tesoro. […] Il problema ce l’abbiamo qua dentro noi due, ok? Non lo chiamiamo problema, diciamo che tra noi c’è stata una complicazione. Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una complicità incredibile. Abbiamo condiviso troppo, cose belle, sofferenze e momenti felici. Io per la prima volta stasera sono entrato in protezione, perché non voglio far soffrire Delia. Però perché tu dubiti di me? […] Tu hai già capito… quando fai la maestrina mi mandi fuori di testa. Nessuno dei due quando siamo entrati pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa”.

“Quando mi guardi come stasera mi ferisci tanto. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male te lo assicuro. Con te sono vero e non sto fingendo. Se ho detto quelle frasi l’ho fatto per protezione e per non ferire qualcuno. Però fidati che sono onesto con te. Vogliono la verità? Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva scapparci di mano.

Perché mi vuoi far dire questa roba qui? Leggi i miei occhi, ti prego, sai già tutto. Tu vuoi farmi dire tutto. Siamo su un treno ad alta velocità che non riusciamo forse nemmeno più a gestire. Non c’è una conclusione tra noi. I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado via da qui. In questo secondo caso ti lascerei fare il tuo percorso e sono sicuro che staresti molto meglio. Non voglio segnarti con le mie vicende che non ti appartengono e mi dispiace. Tu in due settimane mi dimentichi. Se una cosa non la puoi gestire forse è meglio che vai via. E io ripeto che non riesco più a gestire la nostra cosa che abbiamo. Maledetta che non sei altra.

Ti assicuro che è tutta colpa di Katia. Lei ci ha tirato questa cosa, l’ha tirata fuori. Tutto è iniziato con la Turandot e quel bacio nostro. Era destino, ha cambiato i personaggi e per questo c’è stato il bacio”.