Alessandro Basciano ha le idee parecchio confuse. Il ragazzone è entrato nella casa dicendo di essere attratto sia da Sophie Codegoni che da Soleil Sorge, ma una volta nella casa del GF Vip ha dimostrato di non disdegnare nemmeno Jessica Selassié. Dopo che la Sorge nella puntata di lunedì scorso ha confermato di essere innamorata di un uomo fuori dal reality, il nuovo arrivato però ha fatto “la sua scelta” ed ha confessato di avere un interesse speciale per Sophie. Ieri sera la Codegoni ha festeggiato il suo compleanno e durante la festa – tra un drink e un lento – l’ex tentatore di Temptation Island Vip ha avuto più occasioni di farsi avanti, eppure è sembrato molto più interessato a Soleil Sorge.

“MA PERCHÉ SECONDO TE TU NON MI PIACI?!

Sei bella,hai carisma,hai carattere,sai parlare,sai tenermi testa” Questo meraviglioso concerto, Alessandro amen,grazie. #GFvip pic.twitter.com/0LjLh5UvJ8 — Nicole🥞 (@imnichi_) December 22, 2021

“Se vuoi un giorno ti faccio vedere, come gioco con una persona, però lo faccio con te” “Si dai, però guarda che gioco anche io” #gfvip pic.twitter.com/cHAH3VJKcW — Nicole🥞 (@imnichi_) December 22, 2021

Alessandro Basciano si dichiara a Soleil Sorge: “Mi piaci, vuoi giocare con me?”

L’ex amica speciale di Alex Belli ieri notte era su un divanetto e Alessandro l’ha raggiunta per fare due chiacchiere. Mentre la gieffina gli faceva delle domande per testare la sua spontaneità, Bascioni le si è avvicinato a pochi cm dal volto ed ha detto: “Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Il fatto è che se mi avvicino io a una di voi pensano tutti male, se lo fa un altro nessuno dice nulla. Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente“.

La Sorge ha frenato l’entusiasmo del suo corteggiatore (in maniera poco credibile): “Guarda che sono davvero fuori dal gioco in questo senso. Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata. Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi“.

Alessandro però ha tirato dritto: “Vabbè cosa centra? Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un’interesse per qualcuno, tipo me. Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un’altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te...”