Dallo scorso maggio Alfonso Signorini e gli altri autori del Grande Fratello Vip sono al lavoro alla nuova edizione del famoso reality di Canale 5. Il cast del GF Vip 6 inizia a prendere forma e oltre a Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, nella casa di Cinecittà entrerà anche Soleil Sorge. I colleghi di IGossip.it hanno rivelato in anteprima che la conduttrice dei Biccy Awards 2020 sarà una delle concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip.

“Soleil Sorgè è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini! Finora il suo nome non era stato svelato da nessun sito, blog o testata giornalistica. Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorgè, sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 6, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 13 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”.