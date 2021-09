Durante l’ultima puntata di Casa Chi Alfonso Signorini ha svelato un retroscena su Soleil Sorge. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha rivelato che dietro alla facciata da provocatrice sicura di sé la gieffina nasconde una storia drammatica e complicata.

“Certamente Soleil è una provocatrice. Ha un carattere molto volitivo. È una ragazza che noi vediamo piena di risorse, ma ha una storia molto drammatica. Non sta vivendo un periodo privato molto semplice e andrà anche protetta sotto questo punto di vista”.

Il dramma di Soleil Sorge.

L’influencer nella casa ha accennato ad un suo ex fidanzato che non c’è più. Una delle sue follower ha rispolverato una storia di qualche tempo fa in cui la Sorge ha raccontato di aver perso il suo primo grande amore, Kevin. Nella storia in questione Soleil Sorge ha anche condiviso una sua foto con il ragazzo nel 2010.

“Si chiamava Kevin. Una delle persone più belle della mia vita. Lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me. Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii”.

Siamo abituati a vederla forte, impenetrabile e pungente, quindi sarà interessante vedere un lato più umano della Sroge. Non è detto però che la “storia drammatica e il periodo non semplice” di cui parla Signorini riguardino Kevin, visto che è scomparso diversi anni fa.

