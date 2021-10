Il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi al GF Vip è fatto di continui alti e bassi. La gieffina in questi giorni è particolarmente insofferente nei confronti del suo ex e ieri sera ha pronunciato una frase davvero infelice. Subito dopo la puntata l’influencer riferendosi a Gianmaria ha detto che è come uno scarafaggio ed ha aggiunto anche dei particolari che hanno scatenato una grossa polemica: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando“.

Davide Silvestri era presente ed ha subito ripreso l’amica: “Però non esagerare“.

Su Twitter i fan del GF Vip si sono spaccati in due gruppi ben distinti. Da una parte c’è chi chiede la squalifica o dei provvedimenti seri per Soleil, dall’altra chi la giustifica e parla di ‘metafora’.

Lo staff di Gianmaria chiede provvedimenti contro Soleil Sorge.

Poco fa chi segue i social dell’ex di Belen Rodriguez ha chiesto che venga preso un provvedimento per la frase della Sorge: “Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che Grande Fratello Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti. Davide si è subito accorto di quanto accaduto e ha detto di non esagerare“.

Soleil ha detto “Gianmaria è come gli scarafaggi che, anche se gli butti l’acido, non muoiono mai” Non so per voi ma per me una cosa del genere è da squalifica. Ha urtato parecchio la mia sensibilità e mi hanno fatto molta ma molta impressione queste parole…#GFvip — Anna (@Anna172829) October 30, 2021

Soleil ha usato una metafora, non ha detto che va sciolto nell’acido, la sua frase è stata “è come gli scarafaggi gli butti L’acido non muoiono mai si rinforzano” contestualizzato nel discorso dove gianmaria non molla! #gfvip — maryelle (@mary94352678) October 30, 2021