Lontanissimi i tempi di ‘io sono la Pantera dell’America del Sud Ciccia‘, Delia Duran e Soleil Sorge adesso sono sempre più vicine. Ogni volta che il GF organizza una festa e mette a disposizione il vino, le due si scoprono bff. Ieri sera la Duran ha abbracciato la rivale e le ha detto di essere felice di averla conosciuta.

“No vabbè ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti aodo. Posso dirti davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro. Sì inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo. Purtroppo sono stata in silenzio, qui non si può parlare altrimenti le voci girano”.

Invece di trovare un muro, Delia è stata ricambiata. Soleil Sorge si è messa a ballare con Delia e si è dimostrata disponibile al dialogo.

“Adesso dici che sei anche felice di conoscermi? Inizi a capire quello che ho fatto? Il fatto che è tutto… Non so a cosa ti riferisci, ma non è assolutamente nulla e mi fa piacere che capisci sempre di più. Magari non conoscendoti prima mi sei sembrata altro. Però adesso è surreale il tutto. Però capisco quello che hai percepito fuori, ma hai fatto bene a voler capire meglio. Ti voglio raccontare alcune cose per fari comprendere meglio. Veramente nonostante tutto voglio che tu abbia un quadro completo”.

#gfvip Delia a Soleil:Mi fai impazzire così..Sono felice di averti conosciuta..

Delia pic.twitter.com/D5wkiCfvcX — Sole go sola.☀️ (@biofresh_somma) February 5, 2022

Delia su Soleil Sorge: “Mi piace questo suo lato dolce”.

Oggi la Duran ha confessato a Manila e Lulù di essere contenta di questo avvicinamento tra lei e Soleil.

“Devo dirvi che nonostante tutte le problematiche che abbiamo avuto, gli alti e bassi, adesso mi sono avvicinata a Sole. Mi ha fatto vedere la sua parte più carina, simpatia e divertente. Quindi io mi sono legata a quella parte di Soleil. Ho capito che lei ha una gemella cattivella e una buona e fragile. Lei ha questo modo di fare carino e simpatico che non conoscevo e ieri me l’ha mostrato. Con lei mi sono divertiva e abbiamo parlato. Magari in questi giorni approfondirò con lei delle cose. C’è stata sintonia tra me e lei. Ieri notte mi è piaciuta molto. Spero di avere sempre più rapporto con lei”.

Riassunto della serata: -Gianluca sotto un treno per Soleil

-Antonio ha confessato a Delia che gli piace Soleil

-Delia dice a Soleil “mi fai impazzire”

-Sophie gelosa di Delia/Soleil.

Ditemi voi, i poteri di questa donna 🔥#Gfvip #soleilarmy pic.twitter.com/0Z9MIdVB0j — Prelemina (@Annalis55976880) February 5, 2022