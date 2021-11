Alla faccia della ‘chimica artistica’ ieri notte Soleil Sorge e Alex Belli si sono fatti delle confidenze decisamente poco da “amici”. La gieffina ha rivelato di aver fatto un sogno “particolare” in cui si chiudeva nell’armadio del GF Vip con un amico (di cui non ha voluto fare il nome).

“Io non ti di cosa di preciso e con cui. A un certo punto entro in questa stanza che sembrava qui dentro la casa e finisco dentro l’armadio con questo “amico” [ride]. E tipo c’è stata una cosa un po’, dai vabbè hai capito. Poi oggi mi sono svegliata e quando mi sono avvicinata all’armadio ho rivissuto il sogno e sono andata via perché era strana come situazione”.

Belli è sembrato molto interessato, ha anche chiesto il nome di questo “amico”, ma la sua coinquilina (in evidente imbarazzo) si è rifiutata di dirglielo.

Il marito di Delia Duran è stato più onesto ed ha confessato a Soleil Sorge di averla sognata. Pure in questo caso si tratta di un sogno “speciale”.

“In verità una di queste notti non ti ho raccontato, ma ho fatto un sogno ancora più pesante di questo. Anche qui c’è stata una ‘baciucata’. Era sempre con “un’amica”. Stavo per entrare nel confessionale e tu mi hai chiamato per restare tra le due tende dell’entrata. Mi hai portato lì e mi dici ‘vieni qui da me dai’. Era tutto nero e io ti dico ‘cosa vuoi fare?’. Tu mi dici ‘qui dentro non ci guarda nessuno tranquillo’. Invece c’era una telecamera nascosta. Capisci a che livello siamo?”