Le vicende alchemiche tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran hanno retto l’ultima edizione del GF Vip 6. I tre gieffini sono stati i protagonisti assoluti del programma, tra fan, polemiche, detrattori e accuse pesanti. Per la chimica artistica si è mossa anche Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige (Movimento Italiano Genitori), che in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha dichiarato: “Con quel triangolo di Delia, Alex e Soleil siamo di fronte a un narcisista manipolatore e si tratta di un uomo conteso da due donne e non il contrario“.

Non solo il Moige, adesso anche ‘la Chiesa’ attacca Alex Belli, Soleil Sorge e la Pantera del Sud America. Sul nuovo numero del settimanale Di Più Don Mazzi si è scagliato contro i tre concorrenti del Grande Fratello Vip. Il prete (noto soprattutto per il recupero di tossicodipendenti) ha usato parole forti: “L’amore libero in tv è una vergogna“.

L’amore libero in tv è davvero una vergogna? Nelle sacrestie invece va bene? Almeno Alex, Delia e Soleil sono maggiorenni e consenzienti. Se i muri delle chiese di tutto il mondo potessero parlare…

Non solo Soleil Sorge e Delia Duran: tutte le condivisioni artistiche di Alex.

Alex Belli al GF Vip ha parlato di amore libero a 360° e di condivisioni anche con altri uomini. L’attore ha rivelato che per lui non ci sono barriere, etichette e confini che tengano quando si parla di complicità.

“Se ho condiviso l’amore con un uomo? Sì ho condiviso una grande complicità, sempre anche con una donna ovviamente. Perché l’amore per me è davvero libero e non soltanto a parole. Per me queste cose non hanno confini di genere. Abbiamo lottato a lungo, per molti anni per certi traguardi, io poi arrivo dal mondo della moda che è molto aperto. Qui con noi poi c’è Urtis che è un esempio di queste conquiste. Per questa libertà in molti hanno combattuto duramente. Voglio vivere e stare in un mondo libero e non ho nessun problema a dire la verità di ciò che faccio”.

“L’amore libero” raccontato da Alex ha suscitato parecchie reazioni all’interno della Casa: i VIP non hanno molto apprezzato alcune esternazioni… e comprendono molto poco alcuni perché dietro ai comportamenti di Alex e Delia. #GFVIP pic.twitter.com/K6hXcA3S1J — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022