Soleil Sorge e Alex Belli sono fra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip e proprio in queste ore due ex vippone dell’attuale edizione (e che quindi li hanno conosciuti bene da vicino) si sono scagliate contro di loro.

La prima è stata Ainett Stephens, la bella Gatta Nera del Mercante in Fiera che – fra le pagine del settimanale Chi – ha definito Soleil Sorge e Alex Belli due attori.

Parole al vetriolo che sono state confermate anche da Jo Squillo. La cantante ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv e specialmente sull’attore ne ha dette di ogni.

“Chi mi ha deluso invece è sicuramente Alex Belli. Con me ha perso totalmente la faccia e la fiducia. Guardarmi negli occhi, e alla mia domanda “mi hai votato?” ha risposto “No, non avrei assolutamente nessun problema a dirtelo”. Lui mi diceva sempre “sorella sorella sorella”, era un fratello per me. Poteva benissimo dire, come mi hanno detto altri “preferisco non dirlo”. È un mentitore ai miei occhi è un traditore. Ho preferito Davide, sempre molto onesto che ha detto “io non dico chi ho votato”. Alex diceva che “cercava di sfuggire alla mia domanda e di non dare risposta” invece non è così, lui anche lì ha mentito, perché io ho chiesto tre volte e tutte le volte mi ha detto che non mi aveva votato. Lui non è più credibile ai miei occhi”.