Nathaly Caldonazzo avrà anche chiesto di non parlare della sua presunta frase “da squalifica”, ma gli altri gieffini continuano a discuterne. Ieri notte Alessandro Basciano ha commentato con Soleil Sorge e Miriana Trevisan lo scivolone fatto dalla loro coinquilina: “Ragazzi è uscita la sua sparata quando c’ero io. Io un po’ le voglio bene e spero che non esca la frase. Mi auguro davvero per lei che questa frase non esca perché è da squalifica“. La Sorge ha replicato in maniera molto forte: “Io non ho mai sentito una frase così brutta in tutta la mia vita“.

Una cosa è certa, la frase in questione è stata pronunciata davanti a Jessica e Alessandro e a rivelarlo è stata ieri pomeriggio la Selassié: “Eravamo io Alessandro e Nathaly e a un certo punto lei ha detto quella cosa che…”

Soleil Sorge e lo sfogo su Nathaly Caldonazzo: “A lei non hanno detto nulla”.

Qualche giorno fa Soleil Sorge si è lamentata di altre frasi di Nathaly, in particolare quando la Caldonazzo ha attaccato Jessica: “Pescivendola, urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, fai proprio ridere“.