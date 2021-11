Dopo la prima apparizione di Delia Duran al GF Vip, Soleil Sorge ha messo in dubbio Alex Belli ed ha pensato che potesse essersi messo d’accordo con la moglie. L’attore di CentoVetrine ha giurato di essere in buona fede e l’amica gli ha creduto. Ieri sera l’onestà di Belli è stata messa in dubbio da Adriana Volpe e questo ha mandato nuovamente in crisi la Sorge, che dopo la puntata ha confidato ad Alex le sue perplessità.

“O mi hai preso per il cu** tutto il tempo o c’è qualcosa che non quadra. Penso che puoi aver strumentalizzato la mia amicizia in accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori. A me sembra tutto veramente strano. Non me la sento di dirti che mi fido in tutto. Io se permetti metto in dubbio anche te. Ho visto fare cose schifose a tante persone per le telecamere. Ho vissuto così tante cose orrende che non posso fidarmi al 100% di te. Meglio mettere in dubbio tutti, anche te. Ci sono persone che per 15 minuti di visibilità arrivano a fare cose impensabili. Non posso dirti di fidarmi ciecamente lo capisci? Intanto decido di fidarmi e spero che sia tutto vero. Ti voglio bene, troppo e se non fosse così crollerei. Se fosse tutto falso mi crollerebbe il mondo addosso. Quindi ti prego dimmelo subito se è una recita. Io qui ho due colonne, te e Katia, poi Davide, anche se lui è nel suo mondo. Quindi davvero voglio riporre fiducia in te. Ci rimarrei molto male se tu avessi usato la nostra amicizia. Io ora posso scegliere di fidarmi di te, tanto poi fuori scoprirò tutto e se hai mentito saranno cavoli, attento”.

SOLEIL: io ci rimarrei molto male se tu hai usato la nostra amicizia …

Alex : NO mai mi ferisci così!

Sole: eh mi dispiace ma io non mi faccio più prendere in giro poi tanto esco da qui e scopro tutto quindi fai attenzione!

Alex:😐💀🐰🥲#GFvip pic.twitter.com/y98G7lvE4M — Nadia.didi (@Nadia_dej) November 16, 2021

Soleil Sorge: “Sei stato incoerente”.

Alle 4 del mattino Soleil Sorge e Alex Belli si sono appartati in sauna per parlare in tranquillità. L’ex corteggiatrice ha continuato ad esporre i suoi dubbi ed ha dato a Belli dell’incoerente.

“Inizio a farmi pensieri, ti ho detto che per adesso scelgo di fidarmi, ma continuo a non essere sicura. Quando le cose non hanno un senso mi puzzano. Tutto questo non ha così senso che io metto in dubbio anche te, certo che lo faccio e penso sia normale. E ora voglio dirti che anche tu sei stato incoerente. Quando Gianmaria ha incontrato Greta qui, tu gli hai detto ‘io se fossi stato te sarei uscito’. Poi però è successo a te con Delia e non sei andato via. Lascia stare che per me uscire era sbagliato, ma la tua è stata incoerenza”.

Ovviamente CentoVetrine è andato in crisi dopo questo discorso.

