Stare dietro a Delia Duran è quasi impossibile, perché nel giro di poche ore passa dal voler lasciare Alex Belli a dichiarargli amore eterno. Lo stesso accade con Soleil Sorge, che una settimana fa si è beccata la nomination della bella venezuelana, ma che ieri notte ha ricevuto una abbraccio con annessa dichiarazione alchemica dalla quasi moglie di Belli.

Con qualche Santero in più sarebbe scattato un altro limone artistico.

“Io sicuro ti dico tutto in faccia. Ah, mi hai difeso sempre? Mi hanno detto che non è così! Non è vero che mi difendi sempre zia. Non puoi dire ‘sempre ti ho difeso’ perché è una bugia. Appena sei arrivata non hai detto cose bellissime. Sento che non sei troppo coerente perché mi dicono tante cose, anche se non mi lascio condizionare, altrimenti non sarei qui a parlarti. Il tuo problema sai qual è? Per me è chiaro, è che dici una cosa e subito dopo l’esatto opposto. Quindi capirti o fidarsi non è semplice. Hai troppa leggerezza nel passare da ‘ti voglio bene siamo in pace’ a ‘no perché non mi piace’ e per finire ritorni ‘amore, tesoro io e te siamo simili’. Questo non puoi dire che non è così, ho notato che sei fatta in questa maniera”.