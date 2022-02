Il rientro a sorpresa di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip ha riportato il rapporto fra Soleil Sorge e Delia Duran a due mesi fa, quando ancora non si erano chiarite e comprese.

Parlando in veranda con Jessica Selassié (che al momento ha il dente avvelenato con Delia Duran perché ha baciato per gioco Barù), la leonessa dell’America del Nord ha inveito contro la sua “rivale” in amore alias la pantera dell’America del Sud.

“Guarda quello che ti ha fatto Jessica, ha baciato Barù nonostante tu le avessi chiesto di non farlo. Delia non è amica delle donne suo marito si è innamorato di un’altra donna e lei a chi ha dato la colpa? All’altra donna, ovvero a me. Io non le ho mai mancato di rispetto, lei a me sì. Ma ho capito la persona che è ed ora le dò il peso che si merita. […] Delia dovrebbe rispettarsi di più, il balletto in piscina poteva risparmiarselo. […] è palese che sia una donna insicura”

Soleil Sorge non ha mai mancato di rispetto a Delia Duran?



Qualche puntata fa, quando Alfonso Signorini ha annunciato ai vipponi che il pubblico aveva regalato a Delia Duran la finale, questa è stata la reazione di Soleil Sorge:

“Delia se la merita la finale tanto la finale, magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro. Stiamo facendo televisione? Almeno lei da tre settimane sta facendo eccome tv. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera vittima? Hanno voluto accompagnarla? Adesso vi prendete che sta in finale e io sono pure felice, vi dirò di più. Perché almeno toglie il posto ad una delle persone che stanno lì aggrappate con le unghie per arrivare alla finale e dico ‘sai che c’è?’ A me non dispiace se c’è lei, se poi ci arrivo anche io in finale grazie al pubblico è perché sono stata capita, altrimenti io ho dato il massimo di quello che potevo dare e se non sono arrivata mi dispiace, evidentemente non so cosa fare. Se ci arrivo ben venga, se non ci arrivo sono contenta lo stesso. Però c’è gente che prova di tutto e molti fingono dalla mattina alla sera, cambiano facce per arrivare in finale”.