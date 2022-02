Quando Alex Belli le ha rivelato che sarebbe rientrato in casa Soleil Sorge ha fatto i salti di gioia, ma l’entusiasmo di lunedì sera ha fatto presto spazio alla gelosia. Ieri pomeriggio la gieffina ha attaccato il suo amico artistico dandogli dell’attore che fa i teatrini con Delia: “Le prese in giro e cercare di raggirare funzionano con gli altri, ma non con me. Forse te lo sei scordato visto che è da un po’ che non eri qui. Mi baso su quello che vedo e ricevo da te. Sì è un teatrino quello che avete fatto e quello che sto vedendo io. Di vero non vedo un cavolo di niente. Sono così delusa da tutto“.

Soleil Sorge: “Mi manca stare con te!”

Dopo l’attacco è arrivato il momento delle lacrime. Soleil Sorge è scoppiata a piangere ed ha confessato ad Alex di sentire la mancanza dei momenti che loro due passavano insieme fino a dicembre. Altro che SuperMan, questa ragazza è innamorata del Man ed è sempre più evidente.

“L’unica cosa che mi faceva stare bene erano i tweet che facevi, mi davano forza e ora non puoi più fare nemmeno quelli. Danno fastidio anche quelli adesso. A me l’unica cosa che mio faceva stare bene era la verità del rapporto che avevamo noi. Adesso non possiamo più avere quello e mi sento giù. Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia. Tu sì ok sei qui, posso vederti, ma tanto stai lì a mettere lo smalto a Delia! Non ti vedo mai tutto il giorno. Di cosa stai parlando? Non sei venuto un attimo da me. Nessuna chiacchiera con me anche oggi. Mi baso su quello che vedo e che sento, sei assente ed è come se non ci fossi per me. Anche Katia se n’è accorta. Se so quanto ci tieni a me? Pensavo di sì prima, però adesso non credo. Sai il cuore dove mi ha portato nella vita? A sentirmi una grande co*****a quindi anche basta. Mi sento una stu***a davvero. Il fatto è che mi manca ridere e giocare con te. Mi sento come quando da piccoli tua madre non ti fa venire l’amichetto a giocare”.

Sole ad Alex: “Mi sento come quando da piccoli tua mamma non faceva venire il tuo amichetto a giocare a casa. Ecco mi sento così” Scoppiano a ridere LA LORO COMPLICITÀ #gfvip #solex #alexbelli #soleil pic.twitter.com/6OZy1HPlXA — solex (@solexgf) February 16, 2022

Soleil che piange perchè vuole passare del tempo con Alex Sole non ci siamo proprio.. #gfvip — BARÙ COME STILE DI VITA (@TrashQueen__) February 16, 2022

Oh my Gooood c’è un psicodramma in corso?

Soleil piange in regia 1, Delia in regia 2. AIUT. #gfvip — La Tedesca (@InstantKarma_0) February 16, 2022

