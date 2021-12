Il sodalizio fra Soleil Sorge ed Alex Belli a quanto pare è sfuggito dalle mani di entrambi. Fra un bacio artistico, un limone d’opera, un massaggio altruistico ed una coccola sotto le coperte, i due ora sono passati ad “accusarsi” a vicenda di essere innamorati l’uno dell’altra.

Qualche giorno fa il modello Simone Bonaccorsi, grande amico di Alex e Delia, ha confessato a FanPage che Belli gli ha confessato che Soleil si era innamorata di lui. “Alex ha tirato un po’ la corda […] in realtà, è Soleil ad essere innamorata di Alex, non lui di lei, me lo ha confermato lui stesso”.

Ora è stata l’influencer italo-americana invece ad additare Belli come l’innamorato di turno. Parlando con Davide Silvestri ed Alessandro Basciano in veranda, Soleil Sorge – ipotizzando un ipotetico ritorno dell’attore nella puntata di domani sera – ha detto:

“Se dovesse tornare gli direi ‘senti, fai questa dichiarazione d’amore direttamente e finisce qua‘ […] credevi che il tira e molla fra me e lui durasse fino a fine gennaio? Perché voi non considerate l’incognita Soleil che mette un punto sulle cose”.

Soleil Sorge: Alex Belli l’ha unfollowata su Instagram

L’uscita dalla casa di Alex Belli ha sicuramente destabilizzato Soleil Sorge che ancora non sa che lui l’ha unfollowata su Instagram. Perché l’ha fatto? Perché lei gli avrebbe fatto conoscere la sua “gemella str*nza”.

“Sappi che io sono sempre stato e sarò con te. In questi mesi ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella st****a!” Gli occhi non mentono mai”.

Praticamente una soap opera di terza categoria con Soledad e Alex Belliful dal titolo Chimica Artistica: Non è un Game.