Solitamente i concorrenti del GF Vip una volta eliminati vengono portati in studio, incontrano Alfono Signorini e dalla notte sono liberi di usare internet e incontrate amici e parenti. Questo però non è successo a Soleil Sorge, così come ai gieffini che non passano immediatamente dalla casa al Palastudio. L’influencer infatti è stata eliminata lunedì all’una di notte e Signorini ha preferito farla rimanere in stand by, per regalarle un’entrata in grande stile nella puntata di giovedì. Nelle 48 ore dopo l’uscita dalla porta rossa, di Soleil Sorge si sono perse le tracce e a svelare quello che è successo c’ha pensato Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

Soleil Sorge: rimasta chiusa in hotel senza telefoni.

“No non c’è nulla nemmeno sui suoi profili è verissimo. Che cosa è successo esattamente quando è stata eliminata? Soleil Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione per tre giorni. Le è stata proposta l’offerta per partecipare a La Pupa e il Secchione Show. Dov’è adesso? Attualmente si trova nella villa romana dove gireranno il programma di Barbara. Quindi ha accettato e sarà lei uno dei giudici del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. Quindi posso dirvi che ha accettato. Come mai le hanno tolto il telefono prima di fare La Pupa e il Secchione? Quando devi fare gli incontri con i concorrenti rimasti in gioco puoi vedere dei film e leggere dei libri, ma non devi vedere nulla dei social, così da mantenere il tuo pensiero e non farti influenzare. Devi mantenere la stessa adrenalina, ma in questo caso c’era anche la discussione dell’offerta per partecipare al programma di Barbara d’Urso. Qui siamo allo stesso sequel che ha avuto Tommaso, sono otto mesi di televisione continui”.

Con o senza internet, Soleil quando giovedì sera ha avuto il confronto con le gieffine che avrebbe dovuto asfaltare…