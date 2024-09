Soleil Sorge contro chi le ha fatto notare la gaffe: “Ratti dalle fogne”

Soleil Sorge ha reagito in modo acceso a una gaffe fatta su Instagram, dove ha risposto a se stessa con un hashtag #SuppliedBy. Invece di ignorare l’errore o rispondere con leggerezza, ha scelto di sfogarsi pubblicamente attraverso una serie di storie Instagram, mostrando un atteggiamento da “mean girl”. Durante il suo sfogo, ha criticato quelli che ha definito “ratti” che osano commentare il suo sbaglio, esprimendo frustrazione nei confronti di chi non riesce a gioire dei successi altrui.

In un video di cinque minuti, Soleil ha dichiarato di vivere una vita meravigliosa, mentre ha accusato gli altri di essere “sfigati” per invidia. Ha sottolineato un problema serio secondo lei: la mancanza di supporto e gioia nei confronti del successo degli altri in Italia. Ha detto: “L’Italia ha un gravissimo problema, ovvero che è quello di non saper gioire per gli altri e quello di dover uccidere qualunque successo vedano altrove”. Queste parole riflettono un risentimento verso una cultura che, a suo avviso, non sa valorizzare gli altri, ma piuttosto cerca di denigrare chi ha successo.

Soleil ha proseguito spiegando che il suo errore è nato da un box domande pubblicato, in cui stava cercando di rispondere a una domanda sugli occhiali, ma non trovando il messaggio originario, ha deciso di ripubblicarlo. Ha commentato che ha sempre ignorato i tentativi di sabotaggio, ma ha sentito la necessità di difendersi da certi attacchi, adducendo una critica più ampia al sistema sanitario del Paese.

Inoltre, ha inviato un messaggio diretto ai “giornali di gossip e gossippari”, accusandoli di approfittare dei suoi errori e di non avere nulla di meglio da fare che “ricamare” su di essi. Infine, ha accennato alle offese ricevute privatamente, indicando quanto siano penetranti e pervasive le critiche che subisce nella sua vita pubblica. Questo episodio mette in evidenza le pressioni e le aspettative cui è sottoposta una figura pubblica come Soleil Sorge.