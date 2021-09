Questo Grande Fratello Vip ha un buon cast, iniziano anche a serpeggiare le prime antipatie, ma le vere dinamiche stentato a decollare. La sesta edizione verrà però ricordata come quella dei concorrenti che prima di varcare la porta rossa sono single e pochi giorni dopo – magicamente – dichiarano di essere fidanzati. La prima è stata Raffaella Fico (che sta con un ricchissimo imprenditore), il secondo è stato Andrea Casalino e ora è toccato a Soleil Sorge.

“Non pensavo potesse succedere così. Io ho una cotta presa da poco per una persona. Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza. Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte. Ho sempre voluto non innamorarmi subito, ma questa persona è speciale. Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente. So quello che voglio e non voglio accontentarmi. Con lui posso dirvi che sto benissimo. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri. Non credevo più nell’amore, poi ho capito che ci sono persone così belle quando ho conosciuto lui”.