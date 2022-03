Schietta, diretta, senza troppi filtri (e un po’ b!tchy), forse anche per queste caratteristiche Soleil Sorge non è arrivata in finale. L’influencer ieri è stata ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party ed ha dichiarato senza troppi problemi che questa finale non era quella che avrebbe sperato. L’ex gieffina ha anche rivelato chi secondo lei non meritava di arrivare all’ultima puntata del GF Vip.

“Chi non meritava la finale? Più di uno, no vabbè scherzo. Jessica tra tutti quelli che ci sono, oddio no aspettate c’è Delia. Sì allora dico che non se la meritava la Duran. Su chi ho cambiato totalmente idea? Assolutamente Katia, perché prima di entrare me ne avevano dette di ogni. – ha dichiarato Soleil Sorge – Mi dicevano di stare attenta a lei perché era super severa ed estremamente fredda. Tutti erano convinti che io e lei avremmo litigato subito e invece è stato amore a prima vista, ci siamo scoperte e raccontate molto. Chi mi ha sorpreso in negativo? Alex Belli! Ovviamente scherzo, anzi stasera balleremo insieme. I Solex esistono certo ed esisteranno per sempre, fanno parte del percorso al GF Vip e le cose belle è bene ricordarle e tenerle nel cuore. La nostra chimica era talmente intensa, che si vedeva e molti sognavano e speravano in un amore. Anche noi ad un certo punto abbiamo sbandato e capito di non andare oltre. Se gli ho dato un limone è perché in privato di nascosto mi diceva cose importanti e poi davanti a tutti parlava di amicizia. Quindi mi sono detta ‘ok adesso lo bacio e vediamo come si comporta’. Il bacio mi ha dimostrato che lui era preso davvero e che era tutto reale”.

La Pantera dell’America del Sud quando leggerà queste dichiarazioni…



Soleil Sorge: “Chi avrei voluto vedere in finale”.

La Sorge ha anche confessato che secondo lei i finalisti ideali sarebbero stati Davide, Alex, Katia, Sophie ed ovviamente lei: “Chi è il più stratega? Sono senza ombra di dubbio Jessica e Lulù che vogliono vincere dall’inizio da quando sono entrate. Hanno fatto di tutto per arrivare alla finale. Quindi sono contenta per loro che ce l’abbiano fatta. Loro e anche Davide ha il suo in questo e voleva arrivare. Dipende come fai le strategie. Un conto è dare il massimo, un altro è denigrare gli altri e sgomitare. Questa finale non mi piace, anche se sono felice per alcuni. Il mio sogno era quello di spegnere le luci. Ho sempre visto me, Davide, Alex, Katia, poi Sophie che è stata sorprendente come scoperta. Ci siamo scontrate, ma per me i rapporti sono belli se intensi“.