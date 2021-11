Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ieri sera hanno avuto l’ennesimo scontro in diretta. L’ex volto di Uomini e Donne ha accusato l’imprenditore di essere un bugiardo e di ostentare uno stile di vita più agiato di quello che realmente può permettersi.

“Voleva comprarmi delle cose e poi andava all’outlet. Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi… Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere”.