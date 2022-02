Negli ultimi giorni Soleil Sorge si è allontanata da Alex Belli e ha detto di voler chiudere la loro amicizia alchemica (ma chi ci crede). Delia Duran avrebbe dovuto essere più che felice di questo colpo di scena e invece ieri pomeriggio ha voluto parlare con la sua rivale in amore per convincerla a non mettere la parole fine alla chimica artistica con il suo quasi marito.

“Tu hai vissuto una cosa molto intensa con Alex, era una cosa bella. Sul vostro rapporto non ho mai detto nulla, mi ha dato fastidio soltanto quel pezzo che lui è venuto nel tuo letto a piangere. Devi essere te stessa tesoro. Io dico solo che mi sono arrabbiata per i momenti di attenzioni intime, capiscimi ti prego. Lì in quel contesto ho avuto un po’ di gelosia, ma da donna prova a comprendermi. Però per me non c’è problema se tornate legati. Il resto vostro è bello e dovete essere voi stessi. La vostra complicità era bella”.

Delia e i complimenti a Soleil Sorge: “Ti ammiro molto come donna”.

“Tu non vedi la vostra connessione come prima lo capisco. Però credimi non è vero che io non voglio o vi blocco. Anzi ti stimo e tu sei sempre stata molto onesta con me e io ti ammiro per questo carattere. Nei tuoi pregi e nei tuoi difetti, comunque io ti ammiro come donna e non voglio assolutamente che voi perdiate questa bellissima amicizia. Io non vi dico che dovete trattenervi. […] Devi credermi, io voglio che voi due stiate bene e il vostro rapporto era molto bello e speciale. Solamente magari quei piccoli dettagli mi davano fastidio. Il fatto che l’altro giorno è venuto prima a portare il caffè a te che a me e poi si è messo sopra al tuo corpo in lacrime. Sono queste le cose che chiedo che faccia soltanto con me, per il resto io sono contenta se voi avete il vostro affetto magico”.

Delia è così altruista che vuole che Soleil Sorge non butti via il suo affetto per Alex? Oppure la Pantera del Sud America vede rovinarsi la possibilità di fare il teatrino se la sua nemica si sfila dal triangolo?

Nel triangolo Delia-Alex-Soleil continuano i chiarimenti… troveranno un punto d’incontro? #GFVIP https://t.co/kAn1c3bQE9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2022

L’articolo Soleil Sorge chiude con Alex, Delia interviene: “Voglio che torni complice con lui” proviene da Biccy.it.







Fonte